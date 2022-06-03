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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması! İmamoğlu ile Yavaş'ı veto etti, kendini öne sürdü
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması! İmamoğlu ile Yavaş'ı veto etti, kendini öne sürdü

TV 42 canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacakları konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 19:02:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması! İmamoğlu ile Yavaş'ı veto etti, kendini öne sürdü

 Yeniakit.com.tr 

6+1'li muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamada geldi.

TV 42 canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.

Kendini öne sürdü!

6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Yavaş ile İmamoğlu'nu veto ederek, kendini öne sürdü:

CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temmeniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek.

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