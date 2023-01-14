Kılıçdaroğlu'na tokat: O gece neyin kafasını yaşıyordun?

Ettiği beylik beylik laflarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini çekmeye çalışarak gündemde kendine yer edinmeye uğraşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tokat gibi cevaplar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine iftira attığını ve bu iftiraları askerlere alkışlattığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Kenan Evren'e benzetme gafletinde bulunarak kendilerini özrgürlükçü olarak tanıtmaya kalktı.

"Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!" iddialarında bulunan Kılıçdaroğlu'na, sanatçı Umut Mürare'den tokat geldi.

"Bırak palavrayı Kılıçdaroğlu!" diyen Mürare, "15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında sana yol veren darbeci askerlere neden sesin çıkmadı özgürlükçü bay Kemal?! O gece kahveni yudumlayıp darbe girişimini televizyondan izlerken sen neyin kafasını yaşıyordun mesela reformcu bay Kemal?!" ifadelerini kullandı.

"medya adamı" isimli sosyal medya kullanıcısı ise, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu askeri, darbeci olursa, cuntacı olursa, din karşıtı olursa, NATO’cu olursa, teröristle mücadele etmek yerine milletine ayar verip siyasetle uğraşırsa sever ama asker vatanını milletini sever bayrağı ve sınırı için mücadele ederse askeri sevmez."