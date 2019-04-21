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Seçim 2019 Sayfası

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin 'Böyle bir saldırıdan memnuniyet duymak mümkün değil. İçişleri Bakanlığı çok yönlü araştırma yapmalı.' dedi.

21 Nisan 2019 Pazar 20:31
Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: 

"Olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir. Bu bir siyasi partinin hele hele iktidar partisinden sonra meclis te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir.

Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine kendisi araştırmalı danışmanlarına sormalı parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı. Ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır. 

"İçişleri Bakanı çok yönlü incelemeli"

Türkiye de mazbatayı daha da gererek Türkiye’de farklı farklı sonuçları elde etmek için çaba mı gösteriyorsunuz? Bu durumu İçişleri Bakanı çok yönlü incelemeli. Köy halkı teker teker dinlenmeli.

"Senin çizgin CHP'nin çizgisi değil"

Cezaevinde ellibeş kişinin hayatını kaybettiği bir eylemde baş rol oynayan bir kişinin çizgisini beğeniyorsan senin çizgin CHP’nin çizgisi değil. Senin çizgin Atatürk’ün çizgisi değil. Senin çizgin demokrasinin çizgisi değil.

Tekraren ifade ediyorum diyorum ki, bu akşam YSK toplansın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde oynanan oyunda kendisi oyunun bir figürü müdür değil midir önce onun tespitini yapsın. Figürü değilse onun partisinin adayının mazbata kavgasına bu akşam son versin. Türkiye’yi sükunete ve suhulete davet etsin. Ali rahmet beye ihtiyaç var.

"O bölgede ne işin var senin?"

O bölgede ne işin var senin? İki gün sonra taziye evine gitsen acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur. Ankara’nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın. Bunların sorularını bu millet sormalı."

"Kılıçdaroğlu'nun tatile çıkması lazım"

Akkuzulular inançları siyasi davranışlarıyla sert adamlar. Eğer bunlara ‘Bu adam burada ne geziyor bunu sokmayın köye’ demişlerse, televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım.”

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:31
  1. Ankara
  2. saldırı
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. devlet bahçeli
  5. SİYASET Haberleri

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  • Selim karakucukSelim karakucuk23 dk önce
    Sen ne zaman siyaseti birakacaksin

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