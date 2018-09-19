Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce’nin adaylığı soruldu… Bakın cevabı ne oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunu.

"Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce'nin CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterilme ihtimali var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araştırılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak ve doğal olarak örgütlerin görüşü alınacak. Bütün bunların hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceğiz."