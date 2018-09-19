Kılıçdaroğlu’na Muharrem İnce’nin adaylığı soruldu… Bakın cevabı ne oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"İnce'nin CHP'nin İBB Başkanlığına aday gösterilme ihtimali var mı?" sorusuna "Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur" dedi.19 Eylül 2018 Çarşamba 09:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunu.
"Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce'nin CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterilme ihtimali var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araştırılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak ve doğal olarak örgütlerin görüşü alınacak. Bütün bunların hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceğiz."
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