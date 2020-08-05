  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kılıçdaroğlu'na 'Muharrem İnce' sorusu: Bunu yapacak mısınız?

Gazeteci Yazar Kenan Kıran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yeni parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce'ye 20 milletvekili verip vermeyeceğini sordu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 20:45:00 - 2020-08-05 20:50:54
Kılıçdaroğlu'na 'Muharrem İnce' sorusu: Bunu yapacak mısınız?

Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağının belirtilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir soru geldi.

Gazeteci Yazar Kenan Kıran, İP'e vekil transferi yapan, Deva veya Gelecek Partisi için de vekil transferi yapabileceklerini belirten Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak soruyu sordu.

Kıran, sosyal medya hesabından "Sayın Muharrem İnce’ye 20 milletvekili verecek misiniz Kılıçdaroğlu?" ifadelerini kullandı.

İşte Kıran'ın o tweeti:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı