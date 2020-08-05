Kılıçdaroğlu'na 'Muharrem İnce' sorusu: Bunu yapacak mısınız?
Gazeteci Yazar Kenan Kıran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yeni parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce'ye 20 milletvekili verip vermeyeceğini sordu.
Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağının belirtilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir soru geldi.
Gazeteci Yazar Kenan Kıran, İP'e vekil transferi yapan, Deva veya Gelecek Partisi için de vekil transferi yapabileceklerini belirten Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak soruyu sordu.
Kıran, sosyal medya hesabından "Sayın Muharrem İnce’ye 20 milletvekili verecek misiniz Kılıçdaroğlu?" ifadelerini kullandı.
İşte Kıran'ın o tweeti: