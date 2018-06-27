Kılıçdaroğlu'na meydan okudu, CHP'lileri sokağa çağırdı

24 Haziran seçimlerinde bir kez daha hezimete uğrayan CHP'de büyük kriz yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve merkez yönetimini istifa etmeye çağırdı.

Gürsel Erol, 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Erol, "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikayesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum. CHP’nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'lileri sokağa çağıran Erol, "Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum. Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalıyız. Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum" açıklamasını yaptı.