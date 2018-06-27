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Kılıçdaroğlu'na meydan okudu, CHP'lileri sokağa çağırdı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini istifaya davet etti. Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikayesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum" yorumunda bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 00:04
Kılıçdaroğlu'na meydan okudu, CHP'lileri sokağa çağırdı

24 Haziran seçimlerinde bir kez daha hezimete uğrayan CHP'de büyük kriz yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve merkez yönetimini istifa etmeye çağırdı.

Gürsel Erol, 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Erol, "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikayesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum. CHP’nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'lileri sokağa çağıran Erol, "Ülke yönetimini hedeflemeyen, genel merkezi yönetmekle yetinenlere meydan okuyorum. Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalıyız. Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 00:04
  1. Elazığ
  2. Gürsel Erol
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
  4. CHP

YORUM YAZ

  • Hasan aliHasan ali21 sa önce
    Ne yapsan gitmez, bunlar Eşek arısı bal yapmaz, olanı yerler.Demokrasi havarisi kesilip, krallık kurmuş herifler. 100 yıldır hem ulkeyi hem partiyi mahvettiler.
  • MilletMillet17 sa önce
    İddea ediyorum KK ya kimse bir şey yapamaz . CHP bir mezhep partisi haline gelmiştir. Haydar Baş ta seçimleri kaybediyor ama neredeyse 20 yıldır parti genel başkanlığını sorgulayan var mı .Yok ,olamazda; çünkü partisinin adı her ne ise çünkü bilen yok, parti; parti değil bir dergah bir tekke bir zaviyedir . Dolayısı ile kimse sorgulamaz CHP de aynı olmuştur. Bu durumun bir sakıncası var mıdır bana göre yoktur evet toplumun her kesimi temsil edilmeli ve legal partileri de olmalıdır. Sorun şurada mezhep partisi olduğun halde mış gibi davranmaktadır
  • hamidohamido1 gün önce
    Eden bulur denmemişmi?Bu bozguncu yıkımcı lar meclisin içine akşener ve terör partisi fitnesini nasıl taşıdı ise Allah Azze ve Celal de oların işini aynı şekilde karıştıracak İnşaAllah.
  • ya sev, ya terk et !ya sev, ya terk et !18 sa önce
    Sn. vekilin, şehitler konusundaki tavrını takdir etmekle birlikte; parti içerisinde kaldığı sürece, parti disiplinine uyacak. Bu durum, bütün partiler için gerekli.
  • ya sev, ya terk et !ya sev, ya terk et !18 sa önce
    Sn. vekilin, şehitler konusundaki tavrını takdir etmekle birlikte; parti içerisinde kaldığı sürece, parti disiplinine uyacak. Bu durum, bütün partiler için gerekli.
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