Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' tazminatı! 35 bin lira daha ödeyecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Man Adası" iddialarıyla ilgili açılan davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira daha tazminat ödeyecek.

Yargıtay, Kılıçdaroğlu'nun 35 bin liralık tazminat cezasını onadı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Kılıçdaroğlu'nun, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı." dedi.

Ödenecek tutar 195 bin liraya yükseldi!

"Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek." ifadesini kullanan Aydın, şöyle devam etti:

Böylece, içinde man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu.

Man Adası davası, Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM'deki 21 Aralık 2017 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete para aktararak vergi kaçırdığını iddia etmesi üzerine başlamıştı.