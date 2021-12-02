Kılıçdaroğlu’na kefil olmaya devam mı Temel Bey? CHP’den Oğuzhan Asiltürk ismine red!

CHP’li Çankaya Belediye Meclis üyeleri tarafından verilen bir karar, Zillet İttifakı’nın ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu rahatsız edecek nitelikte.

“Parka Oğuzhan Asiltürk’ün ismini verelim” önerisi yapıldı

Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Özellikle devlet adamlığından tutunuz, siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri oldu.” dediği Oğuzhan Asiltürk’ün isminin Çankaya ilçesinde bir parka verilmesi önerisi belediye meclisinin gündemine geldi.

CHP’li üyeler tarafından öneri reddedildi

Belediyenin meclis gündemine gelen öneri CHP’li üyeler tarafından kabul edilmeyerek reddedildi. CHP’li üyelerin Oğuzhan Asiltürk önerisini reddetmesi ‘CHP’nin genetik kodları’ bakımından manidar bulundu.

AK Partili Murat Akca tepki gösterdi

AK Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akca, CHP’li üyelere tepki gösterdi. AK Parti Grubu olarak Milli Görüş Hareketi’nin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk’ün isminin Çankaya’yada yaşatılmasını arzu ettiklerini hatırlatan Murat Akca, “Oğuzhan Asiltürk İsminin bir parka verilmesine neden oy çokluğu i ile hayır dediniz. Konuyu bir dakika bile müzakere etmediniz. Çoğunluğumuz var biz istediğimizi yaparız mı diyorsunuz.” dedi.

“Bu bağnazlığı görün”

Konuyla ilgili Millet Haber Ajansına bir açıklama yapan Murat Akça “CHP’nin ne kadar ideolojik bir parti olduğunu bir kez daha gördük. Muhafazakar bir isim olan Asiltürk ismine tahammül edemediler. Buradan Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Hani nerede ortaklık. Hani nerede anlayış. Hani nerde hoşgörü. Oğuzhan Asiltürk Bey’İn adını CHP yönetimi bir parka bile vermedi. Bu bağnazlığı görün. Gerçekleri görün. Bu konuda çıkın iki satır açıklama yapın “ dedi.