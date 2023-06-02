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Gündem Kılıçdaroğlu'na istifa çağrılarını yinelediler
Gündem

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrılarını yinelediler

Yeniakit Publisher
2023-06-02 01:49:00 -
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrılarını yinelediler

Fatih Portakal ve Ersan Şen, ekranlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet etti.

Türkiye'de tarihi seçimin yankıları sürüyor. İktidar yeni dönem için hazırlıklarına başlarken muhalefette gerilim günden güne büyüyor.

Büyük bir hezimet yaşayan ana muhalefet CHP'de sular durulmuyor.

CHP'de bugün 5 saat süren MYK toplantısından sonra 17 üyenin tamamı istifasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

İstifalar kabul edilirken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi CHP tabanında ve muhalif medyada adeta yaylım ateşine tutuldu.

İlk olarak Sözcü TV'de ana haber sunan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi.
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"Bahane üretme, koltuğu terk et"

Portakal, Kılıçdaroğlu'nun derhal istifa etmesi gerektiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu bahanelere sığınıyor. 'Yalan söylediler, sahte video yaptılar, ithal seçmen, dezenformasyon’ var dedi. Bunlar bitti Kemal Bey.

YSK sonucu açıkladı. Bu sonucu değiştiremezsiniz. Sizin söyledikleriniz ben her gün tekrar ediyorum.

Bahane üretmemeniz gerekiyor. Sizin o koltukta oturmamanız gerekiyor, terk etmeniz gerekiyor. O koltukta oturursanız bu seçmeni tekrar ayağa kaldıramazsınız.

80 yaşında bu seçmeni ayağa kaldıramazsınız. En azından ben gelmem. Siz faturayı MYK’ya kesiyorsunuz. Neden sorumluluk almıyorsunuz? Bahane üretmeyin."

"O koltuğu hak etmiyorsunuz"

Sözcü TV'de yayınına katılan Ersan Şen ise açtı ağzını yumdu gözünü.

Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu söyleyen Şen, şöyle konuştu:

"Siz MYK’yı alsanız da istifasını isteseniz de başarısız olan CHP’nin genel başkanısınız. 4. gündür o koltuktasınız. O koltuğu derhal terk edin. O koltuğu hak etmiyorsunuz.

O koltuğa yakışmıyorsunuz, o koltuk sisin koltuğunuz değil. Net söylüyorum. Son 2 haftada 3 seçim kaybetti. CHP vekil sayısınız 130’a düşürdü.

TBMM’de CHP’liyim diyebilecek 130 milletvekili ile baş başa kaldı. Kurdu oyunu al kurdu…"

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