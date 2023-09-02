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Gündem Kılıçdaroğlu'na hakaret eden danışmanı, özür diledi
Gündem

Kılıçdaroğlu'na hakaret eden danışmanı, özür diledi

Yeniakit Publisher
2023-09-02 18:58:00 - 2023-09-02 19:09:17
Kılıçdaroğlu'na hakaret eden danışmanı, özür diledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, yıllar önce CHP liderine hakaretler ettiği bir paylaşımı ortaya çıktı. Olay CHP'lileri ayağa kaldırırken yaşanan durum nedeniyle özür dileyen Yaman, "O tweetleri ben yazmadım." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kadın ve Aile Politikaları" konusunda Genel Başkan Danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın yıllar önceki paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Konu kısa sürede gündeme otururken bir açıklama yapan Yaman ise "Son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA ŞÜKRANLARIMI SUNARIM" DEMİŞTİ

CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atanmıştı. Sosyal medya hesabından Yaman, "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım. Allah utandırmasın inşallah" ifadelerini kullanmıştı. 28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları sonrası partini yönetimini yeniden şekillendirerek danışmanlarının görevlerine son vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETTİĞİ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, "Yarın bu ülkede iç savaş çıksa, ülkeden ilk kaçanları başında Kemal Kılıçdaroğlu olur kanı bozuk" dediği görüldü.

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