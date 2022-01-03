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Gündem Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açık çağrı: Gel İBB'yi beraber basalım!
Gündem

Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açık çağrı: Gel İBB'yi beraber basalım!

İSMEK'te işinden olan binlerce öğretmenle ilgili İBB ve CHP Genel Başkanı'na tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 00:04:00 - 2022-01-03 00:18:41

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CNN Türk'te "Neler Oluyor" programına konuk oldu. Göksu, İSMEK üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu'na İBB çağrısı

Göksu, İSMEK'te işinden olan binlerce öğretmenle ilgili İBB ve CHP Genel Başkanı'na tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak çağrıda bulundu.

Göksu, ''Hani partizanlığı sokmayacaktınız. Sizin neyinize inanacağız. Milli Eğitim'den öğretmen atamalarında KPSS ile ilgili Milli Eğitim'i basan CHP Genel Başkanı'na söylüyorum. İSMEK'te 2108 öğretmen kapı dışarı atıldı. Gel Büyükşehir Belesiyesi'ni beraber basalım. 2108 öğretmen kapı dışarı attınız, aç açıkta bıraktınız, susuz bıraktınız. Haydi buyurun gelin'' diye çağrı yaptı.

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