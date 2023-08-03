Kılıçdaroğlu'na bir hançer de Özgür Özel'den: Hiç beklemezdik!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs seçimlerinde verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını iddia etmişti. Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de "Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım." diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu ise "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamamış ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin ambargo uygulayıp iş birliği sözleşmelerini feshettiği Halk TV canlı yayınında herkesten gizli imzalanan mutabakata değindi.

"Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim"

"Mutabakatı bilmiyorduk." diyen Özel, "Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm." diye konuştu.

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Özel açıklamasında şunları söyledi:

"Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu-Özdağ mutabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral Hanım'ın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım."