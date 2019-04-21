Kılıçdaroğlu zırhlı araçla evden çıkarıldı Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı. Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğramış, ardından da güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürmüştü. Güvenlik nedeniyle yaklaşık bir saat evde bekletilen Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla evden çıkarıldı. Bu sırada, güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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