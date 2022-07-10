Kılıçdaroğlu yine provokasyon peşinde: Borçlarınızı ödemeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından provokatif mesajlar vermeye devam ediyor. Bayram mesajını da yazılı olarak yayınlayan Kılıçdaroğlu, bugün paylaşımında öğrenim kredilerine yer verdi.

Devletten aldığı KYK öğrenim kredisi borcunun faizinden şikayet eden yeni mezun bir Twitter kullanıcısının paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, gençlere faizli borçlarını ödememeleri çağrısında bulundu.

Bir sene için iktidar olacaklarmış

Kılıçdaroğlu, bir yıl içerisinde iktidara geleceklerini ve gençlerden sadece ana parayı iş sahibi olduklarında isteyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerine yer verdi.