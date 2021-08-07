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Siyaset Kılıçdaroğlu yine çark etti... Dün yok dedi bugün var
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine çark etti... Dün yok dedi bugün var

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Kurumu (THK) hangarında çalışabilir durumda uçak olmadığını söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine çark etti. "THK'da çalışan uçak var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu "Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 15:35:00 - 2021-08-07 15:35:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ile ilgili devam eden tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen günlerde THK hangarında çalışabilir durumda uçak olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "THK'da çalışan uçak var mı?" sorusuna "Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına ilişkin günlerdir süren tartışmalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "THK'da çalışan uçak var mı?" sorusuna cevap verdi.

2 gün önce tam tersini iddia etti

2 gün önce THK ziyareti sonrasında hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçağın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, aynı soruya "Şu anda var. Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" cevabını verdi.

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