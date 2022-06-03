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Siyaset Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimaline bakın ne dedi
Siyaset

Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimaline bakın ne dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için şimdiye kadar 6'lı masada Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş konusunun geçmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 10:50:00 -
Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık ihtimaline bakın ne dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını değerlendirdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında olup olmadığı soruldu.

Yavaş ve İmamoğlu'nun önüne set

Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.

CHP'li bazı isimlerin kendisini Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temenniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.

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