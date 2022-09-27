Kılıçdaroğlu ve CHP ‘Bir gazeteci öldürüldü’ derse şaşırmayın

YENİ AKİT ANKARA

Mersin Mezitli'de polisevine düzenlenen silahlı saldırıda bir polis şehit olduğu, bir polis ve bir vatandaş yaralandığı olaya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “CHP'nin hazırladığı “Tutuklu Gazeteciler Raporunda” polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. "Gazeteciler tutuklanıyor" propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu” ifadelerini kullandı.