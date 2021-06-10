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Gündem Kılıçdaroğlu ve Akşener’i bekleyen büyük tehlike
Gündem

Kılıçdaroğlu ve Akşener’i bekleyen büyük tehlike

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçimden önce koltuğu kaybedebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 17:39:00 -
Kılıçdaroğlu ve Akşener’i bekleyen büyük tehlike

YENİ AKİT / ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP ve İyi Parti’de teşkilat başkanlarının örtülü savaş yaşadığını ifade etti.

Zilletin işi çok zor

Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, “Zilletin ikilisi CHP ve İP de Teşkilat başkanlarının örtülü savaşı yaşanıyor!! Her ikisi de Genel Başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı yapıp Koltuğu kapmak İçin kapı arkasına mevzilenmiş durumdalar. Zilletin işi çok zor, Kılıçdaroğlu ve Akşener seçimden önce koltuğu kaybedebilirler” dedi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Bir an önce huzurevlerine göndermek lazım.
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yavuz

erken seçim istemlerinin sebebi kurulan iki parti oluşacak yeni ittifak Muharrem İnce Mustafa Sarıgül bu ikili etrafına dsp ve devayi da alacağı benziyor bu sebeple erken seçim istiyorlar amaçları baskın seçimle oluşacak yeni ittifakı engel olmak
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