Kılıçdaroğlu ve Akşener’i bekleyen büyük tehlike

YENİ AKİT / ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP ve İyi Parti’de teşkilat başkanlarının örtülü savaş yaşadığını ifade etti.

Zilletin işi çok zor

Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, “Zilletin ikilisi CHP ve İP de Teşkilat başkanlarının örtülü savaşı yaşanıyor!! Her ikisi de Genel Başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı yapıp Koltuğu kapmak İçin kapı arkasına mevzilenmiş durumdalar. Zilletin işi çok zor, Kılıçdaroğlu ve Akşener seçimden önce koltuğu kaybedebilirler” dedi.