Kılıçdaroğlu tüm ülkeyi fişlediklerini itiraf etti! 'CHP'nin elindeki seçmen bilgileri YSK'da yokmuş!'

Sözcü Gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz. Evlerini adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz...' diyerek bir skandala imza attı. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç bugünkü 'CHP'nin elindeki seçmen bilgileri YSK'da yokmuş!' başlıklı köşe yazısında bahsi geçen skandalı ele aldı. Genç yazısında 'Bunlar suç değil mi Bay Kemal?.. Siz seçmen mi fişliyorsunuz? Size oy çıkmayan sandıktan seçmenleri tespit edip dövecek misiniz?..' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Sözcü'süne konuşmuş Bay Kemal;

"Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz. Evlerini adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz..."

Vay arkadaş!..

Her birimizi tanıyormuş. Doğum yerlerimizi biliyormuş. Adreslerimize kadar ulaşmışlar!..

YSK'nın elinde olmayan bilgiler CHP'nin, Bay Kemal'in elinde varmış.

Nasıl oluyor da oluyor?!..

Nereden topladınız?..

YSK'nın bile elinde olmayan seçmen bilgilerini nasıl elde ettiniz?..

Özel hayatın gizliliği anayasa ile korunur. İlgili devlet kurumlarının ulaştığı bilgiden daha fazlasına hangi istihbarat kaynaklarınızla ulaştınız?..

Seçmenler hakkında YSK'dan daha fazla detaylı bilgiye ulaşma ihtiyacınızın sebebi nedir?..

Seçmen bilgileriyle n'apacaksın?..

Sana ne benim adresimden doğum yerimden?..

Bunlar suç değil mi Bay Kemal?.. Siz seçmen mi fişliyorsunuz? Size oy çıkmayan sandıktan seçmenleri tespit edip dövecek misiniz?..

Sizin ağababalarınız o kadar uğraşmıyordu. 1946'daki milletvekili seçimlerinde, CHP'li devlet görevlileri ve jandarma nezaretinde, 'açık oy, gizli tasnif (sayım) yoluyla işi halletmişti CHP... Oy açık, seçmen gözünün önünde, sıkıyorsa CHP'ye oy verme!..

Ha bir de şu var. Madem bu kadar seçmen bilgisine sahipsin, vakti zamanında neden oy kullanamadın Bay Kemal?..

'Kağıttepe'de oturduğun için mi?!..

CHP'NİN EN ÇALIŞKAN NEFERİ İMAMOĞLU!..

"Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum. Bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan neferi ben olacağım. Çok çalışacağız, genel başkanımıza da o sürece de layık olacağız" demiş...

Yumurtaya can veren Rabbim, neler duyuyoruz!..

"Tatilini afetlere denk getiren siyasetçi" olarak tarihe geçen kişi "en çalışkan nefer" olmaya karar vermiş.

Verdiği hiçbir sözü yerine getirmemiş, 1000 günde İstanbul'u batırmış.

Adaylık suya düşünce, çalışmaya karar vermiş.

CHP'nin en çalışkan neferi olacakmış?!

Bu saatten sonra meteorolojiyi sıkı takip etsen de zor.

Geç kaldın!..