Kılıçdaroğlu tecavüzcü CHP'li başkana kalkan olmuş

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin olayı bildiğini ve tecavüzcü sapık başkana sahip çıktığını söyledi.

Tecavüz skandalına ortak olan ağabeyi Kılıçdaroğlu'nun kirli yüzünü ortaya koyan Celal Kılıçdaroğlu "Tecavüz skandalını ağabeyim biliyordu. Bunu bile, isteye sakladı, üstünü örttü, kalkan oldu" dedi. Ağabeyine tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Sen koronavirüs salgınında betersin. Didim sapığı ile aran nasıl" diye sordu.