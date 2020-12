Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (2)

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütçe işçiye, çiftçiye, emekliye ne getiriyor? Bu bütçe faiz bütçesidir, haramzadelerin bütçesidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde CHP'li belediyelerin yardım kampanyası açtığını ancak banka hesaplarına, hatta Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yıllardır devam eden aşevi hesabında biriken paralara bile el konulduğunu söyledi.

"Bu bütçe ne bütçesi Allah aşkına?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, 27,5 yıl Maliye Bakanlığında çalışmış biri olarak, bildiği bütçenin, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığını, Maliye Bakanının da bir basın toplantısı yaparak, bütçenin Türkiye için neler getirdiğini anlattığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu bütçeyle ilgili ne yapıldı? Böyle bir toplantı mı yapıldı, Maliye Bakanı bir açıklama mı yaptı? Maliye Bakanı Allah aşkına kim? Niye açıklama yapmıyor? Bütçe işçiye, çiftçiye, emekliye ne getiriyor? Bu bütçe faiz bütçesidir, bu bütçe açık ve net söylüyorum; haramzadelerin bütçesidir, haramzadelere hizmet edenlerin bütçesidir." diye konuştu.

Orta Vadeli Program'ın, Orta Vadeli Mali Plan'ın, Bütçe Çağrısı ve eki Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi, Yatırım Programı Hazırlama Genelgesi'nin zamanında yayınlanmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bütçenin eklerinin bütçe verildikten sonra Meclis'e geldiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, bütçenin gece yarısı verildiğinin söylendiğini, bütçe verilecek mi diye beklediklerini ancak gelmediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, çıkarılan kanuna uyulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumunda, "Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi." ifadesini kullandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin soru önergelerine, Anayasa'ya göre 15 gün içinde cevap verilmesi gerekirken, 13 bin 606 soru önergesine bir buçuk-iki yıldır cevap gelmediğini savundu.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi Meclis'i savunuyoruz biz? On beş gün içinde cevap veren Meclis'i ve yürütme organını savunuyoruz biz. Niye itiraz etmiyorsunuz? Çünkü siz soru önergesi vermiyorsunuz. Biz gerçekleri öğrenmek istiyoruz, soru önergesi veriyoruz. Sizin şunu söylemeniz lazım: Ey Hükümet, sana oy verdik, geldin seçildin, neden soru önergelerine on beş gün içinde cevap vermezsin? Ve Sayın Başkana da bir sözüm var, Sayın Başkan da yürütme organını uyarmak zorundadır, neden on beş gün içinde milletvekilinin soru önergesine cevap vermiyorsun diye. Yürütme organı buna, Anayasa'ya uymuyor. Siz, kalkıp da Anayasa'ya uymayan, parlamentonun saygınlığına gölge düşüren, milletvekilinin soru önergesine cevap vermeye değmez diyen bir yürütme organını kabul ediyorsunuz ses çıkarmayarak. Biz bunu kabul etmiyoruz, hangi yürütme organı olursa olsun anayasanın gereğini yapmak zorundadır. Bu yapılmıyor.

Kanun çıkarmışız. Merkez Bankası gelecek Plan ve Bütçe Komisyonuna yılın belli dönemlerinde açıklama yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı, Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TÜİK ve Türkiye Varlık Fonu gelecek TBMM'ye bilgi verecek. Verdi mi? O zaman siz bu kanunlara niye evet dediniz? Kendi vicdanınıza sorun. Bunlar gelmiyorlar, zamanında bilgi vermiyorlar, canlarının istediği zaman geliyorlar. Kanuna uymamak suçsa bunlar uymuyorlar, ne yapacağız şimdi? Bu parlamento, neydi, milli iradenin tecelligahıydı. Milli iradeyi takmıyor bunlar."

-"Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmak zorundayız"

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda geçen hafta bir araştırma önergesinin, 128 milyar doların kime satıldığı konusunun tartışıldığını anımsatarak, "Buna niye hayır dediniz, evde çocuklarınız sorarsa ne cevap vereceksiniz? 128 milyar doları köylü, emekli, çiftçi, simit satan, çaycı, kuaför mü aldı, kim aldı? Bu soru havada. Milli iradenin tecelligahı olan bu kurum 'Bunu araştırmayın, malı götürene de dokunmayın' dediği andan itibaren buranın saygınlığı törpülenir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmak zorundayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmayı bir tarafa bıraktınız, dolar lordlarının arkasında kale gibi durmaya başladınız. Bu kabul edilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankasının kasasının, 47 milyar dolar ekside olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları araştıralım, araştırmayın. 47 milyar dolar eksimiz var, araştırmayın. Neyi araştıracak milli iradenin tecelligâhı olan bu kurum? O zaman arkadaşlar, kanaryalar ne kadar yaşar diye bir önerge verin, belki arkadaşlar buna evet derler, biz de kanaryaları öğrenmiş oluruz, ne olduğunu." dedi.

Kılıçdaroğlu, bankalarda mevduatın yüzde 56,3'ünün ABD dolarında tutulduğunu ifade ederek, bunun nasıl bir millilik olduğunu sordu. Kılıçdaroğlu, kararnameyle döviz geliri olmayan şirketlerin, döviz üzerinden borçlanmasına imkan sağlandığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, "İstanbul Belediyesi de borçlandı." demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Açtınız yolu tabii, İstanbul Belediyesi de…" ifadesini kullandı.

"Türk lirasını itibarsız hale getiren, 18 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir." diyen Kılıçdaroğlu, kötü paranın, iyi parayı kovduğunu, şu anda Türk lirasının kötü para, dövizin iyi para olduğunu, bankalardaki mevduatın yüzde 56'sının dövizde bulunduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Iğdır'daki berber İhsan Salman'ın, "250 doları kim gider bozdurursa onu üç kez bedava tıraş edeceğim." dediğini anımsatarak, "O daha milliyetçi, daha vatansever. Siz onun hakkına bile sahip çıkmadınız." dedi.

-"İki yılda eriyen milli gelir 156 milyar dolar"

Yılbaşından bu yana Türk lirasının dolar karşısında yüzde 23,6; avro karşısında yüzde 29,7 değer kaybettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ne anlama geliyor: Şu anda İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Türkiye'yi taşıyan 30 büyük şirket var. 2017'deki piyasa değeri 150 milyar dolardı. Bugünkü değeri 60 milyar dolar. Kim bu hale getirdi? 2018'de ülkenin milli geliri 892 milyar dolardı, şimdi 736 milyar dolar. İki yılda eriyen milli gelir 156 milyar dolar. Bunu kim aldı, kim götürdü, milletin cebinden kim çekip, kime verdi? Hiç merak ettiniz mi? Buraya gelip Alis Harikalar Diyarı'nda masalını dinlediniz, arada bir de alkışladınız. Heyecan yoktu. Millet oy verdi, milletin burnundan getirdiniz." ifadelerini kullandı.

AK Partili milletvekillerinin, "Size niye vermedi?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Oyu geri alacak, meraklanmayın. Allah'ın izniyle göreceksiniz, ilk seçimde bu milletin nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini göreceksiniz." diye karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesinin 492 milyar dolar olduğunu, her gün 75 milyon 573 bin 63 dolar faiz ödediğini ifade ederek, "Bu bütçe haramzadelere hizmet eden bütçedir" derken, bunu kastettiğini kaydetti.

Türkiye Varlık Fonu diyerek, ikinci bütçe oluşturulduğunu, milli iradenin tecelligahı Meclis'in bunu denetlemediğini, 177 milyarın denetlenmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, fonun kısa vadeli borçlarının 2017'de 26 milyar liradan, 2019'da 951 milyar liraya çıktığını savundu. Kılıçdaroğlu, uzun vadeli borçların ise 32 milyar liradan 271 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Çöp konteynırlarından, pazar artıklarından beslenen aileler olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bu para nereye gidiyor?" diye sordu.

-"Aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler"

Kılıçdaroğlu, Türkiye Varlık Fonu içinde yer alan Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun, 200 milyon dolara Katarlılara satıldığını belirterek, "Borsa İstanbul'un karlılık oranı yüzde 52. Yüzde 52'lik karı 15-20 ay sonra çıkaracaklar. Böyle ballı bir satış olur mu? Gene iyi satmış, 1 liraya da satabilirdi çünkü tek yetkili. İhale Kanunu'na tabi değil. Katar Emiri, nasıl bedava uçak verdiyse Borsa İstanbul'un da yüzde 10'unu bedava verebilir, hiçbir engel yok. Nasıl bir düzen oluşturduğunuzun farkında mısınız?" dedi.

Kamu özel iş birliği projelerine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sizin saygıdeğer Genel Başkanınız, çıkıp milletin önüne bir değil, yüz değil, binlerce kez 'Ey Kılıçdaroğlu, buradan, milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak' dedi. Milletin cebinden milyonlar çıkıyor. Bir genel başkan konuşurken veriye, bilgiye dayanması lazım." diye konuştu.

AK Parti sıralarından, "Neden siz dayanmıyorsunuz" diye laf atılmasına Kılıçdaroğlu, "Söylediğim her cümle doğrudur ama sorun şurada: aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler." diye karşılık verdi.

-"Bütün bu yatırımları kamulaştıracağız"

Kılıçdaroğlu, "Yerli ve milliyim" söylemine dikkati çekerek, gayrimilli bir ittifak bulunduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, ihaleyi yapanın Türkiye, ihaleyi alanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ihale konusunun Türkiye'de olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye Türk lirası değil de Amerikan doları? Hadi ABD dolarını kabul ettik. İhtilaf çıktı, Türk mahkemeleri değil Londra mahkemeleri. Sizin yerliliğiniz, milliliğiniz bu mudur? Bu insanlara, 5'li çete diyoruz. Bunlara sadece dolar vermiyorsunuz, aynı zamanda Türk lirası eridikçe, kur farkı veriyorsunuz. 2014-2019 kaç lira kur farkı ödendi? Sayıştay raporuna göre 61 milyar 719 milyon 322 bin lira kur farkı ödendi. Çitfçiye, kahveciye, esnafa ne verdiniz? Borç verdiniz. Sonra da gırtlağına bineceksiniz, 'borcunu ver' diye. Esnafa, kahveciye 'dükkanı kapat' dediniz, kağıt oynamasını bile yasakladınız. Bu kürsüden, bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; Allah'ın izniyle iktidarda olacağız, bu soygun düzenine son vereceğiz, 5'li çetenin, bizim torunlarımızı dahil sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız."

Binlerce esnafa bir kuruş verilmeyip, bir Katarlı firmaya, sadece bir seferde 90 milyon dolar indirim yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, vicdan sorgulaması yapılıp yapılmayacağını sordu.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin malına göz konulduğunu ileri sürerek, Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre her yıl bütçen milli gelirin en az yüzde 1 oranında çitfçiye destek sağlanması gerekirken, bunun verilmediğini, çiftçinin iktidardan 211 milyar lira alacağı bulunduğunu savundu.

Çöplerden kağıt toplayan vatandaşın perişan vaziyette olduğunu, pazar artıklarından geçinenlerin bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ama sizden bazıları, özür diliyorum sizden derken, sizi kastetmiyorum, bu tarafı kast ediyorum." diyerek, komisyon sırasını gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Onların bazıları ve onların bazı adamları, bir maaş, iki, üç, dört maaş yetmiyor, beş maaş alıyor. Bu kadar işsizlik varken, bir kişinin, dört-beş maaş, üstelik büyük paralar almalarını sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Ahlak, vicdan kabul eder mi?" diye konuştu.

(Sürecek)