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Gündem Kılıçdaroğlu taktiği! Ateist PKK'dan şimdi de İslam istimarı
Gündem

Kılıçdaroğlu taktiği! Ateist PKK'dan şimdi de İslam istimarı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 16:09:00 - 2023-07-06 16:36:45
Kılıçdaroğlu taktiği! Ateist PKK'dan şimdi de İslam istimarı

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık, seçimlerde destek verdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktiğini uygulamaya çalıştı. Terörist Bayık, HDP’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük ittifakına İslamcılarla helalleşme çağrısı yaptı.

Bebek katili PKK terör örgütünün sözde yöneticisi Cemil Bayık, Emek Özgürlük İttifakı'na yönelik bir açıklama yaptı.

İttifakın yeni dönem siyasetine yön verecek bir açıklama yapan terörist Bayık, İslam kartını oynayacaklarının işaretini verdi.

Akıllara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasal İslamcılarla helalleşme programını getiren açıklamada AK Parti'nin etrafına inançlı/dindar insanları topladığını, istismar edip üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Cemil Bayık, "Bu kesim Türkiye’de güçlüdür. Büyük bir kesimdir. Bunu göremez, buna göre bir siyaset geliştiremez, bu toplumu kucaklamazsan, aranıza dahil etmezsen Türkiye'de sonuç alamazsın. Erdoğan’ın yaptığı suistimale engel de olamazsın. Seçimde bu durum ortaya çıktı" dedi.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın buna karşı bir siyaset geliştirdiğini belirten Bayık, "Yürüttüğü siyaset, demokratik İslam siyaseti üzerineydi, çünkü Türkiye’ye İslam hakim. Ağırlıklı olarak Müslüman halkı var. Farklı inançlardan ve dinlerden insanlar da var fakat ağırlıklı olarak Müslüman bir halk. Bunu görmediğiniz taktirde ne yaparsanız yapın sonuç alamazsınız. Bu yüzden Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan herkesin bunu görmesi lazım. Demokratik İslam siyasetiyle bu halka gitmeli, kucaklamalı, aranıza almalısınız. O zaman bu ittifak Türkiye’de büyük sonuçlar alır" ifadesini kullandı.

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