Kılıçdaroğlu şok olacak! Bu haltı yedin mi yemedin mi Kemal Bey?

CHP'li Yaşar Okuyan, "Elimde dosyaları var, açıklarım" diyerek Meral Akşener'i tehdit etmişti. Okuyan, geçtiğimiz gün, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir fotoğraf yayınlayarak tartışmayı yeniden açtı.

Okuyan'ın elinde birtakım kâğıtları tuttuğu görüşme fotoğrafının yeni olmadığının söylendiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "Kemal Bey çıkıp açıkça 'Böyle bir dosya aldım' ya da 'Almadım' demedikçe, ihraç kararları falan da bu tartışmanın üzerini örtmeye yetmez" dedi.

Altınok, şunları kaydetti:

"CHP'li Yaşar Okuyan "Elimde dosyaları var açıklarım" diyerek Meral Akşener'i tehdit etmişti.

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Araya deprem girdi. Unutuldu.

Derken geçtiğimiz gün Yaşar Okuyan, Kılıçdaroğlu'yla bir fotoğraf yayınlayarak tartışmayı yeniden açtı.

İyi Partililer isyanda.

Okuyan'ın elinde birtakım kâğıtları tuttuğu görüşme fotoğrafının yeni olmadığı söyleniyor.

Ne var ki Okuyan'ın, "Akşener masayı dağıtırsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler var hepsini açıklarım, İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak, ben kullanacağım" sözleri hâlâ kaya gibi orta yerde duruyor.

Kemal Bey çıkıp açıkça "Böyle bir dosya aldım" ya da "Almadım" demedikçe, ihraç kararları falan da bu tartışmanın üzerini örtmeye yetmez.

Tabii o da mevzu muallakta kalsın istemiyorsa!"