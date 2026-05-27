Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in 'haram araçları'nı satışa çıkardı!
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Özgür Özel döneminde alınan iki lüks minibüsü satışa çıkardı. Camlarında "satılık haram araç" yazan lüks araçlar, parti genel merkezinin bahçesine getirilerek sergilendi. Araçların üzerlerindeki 'Haram parayla alınmıştır' yazıları dikkat çekti.
CHP genel merkezinde ana giriş merdivenlerinin önüne siyah renkli iki lüks minibüs getirildi. Araçların ön camlarına büyük puntolarla yazılmış notlar asıldı.
Araçlardan birinin camındaki kağıtta, "'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç", diğerinin camında ise "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" notlarının yer aldığı görüldü.
Ayrıca araçların plakalarına da "Ö. Yalım" ve "A.İ. Aktaş" yazıları yapıştırıldı.
