Kılıçdaroğlu ne zaman kaçacak?

"Böyle bir başlık kullanmak istemezdim.." diyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini hatırlatarak, "Müsaade edin de.. Somut veriler ışığında ben de kendisine, benzer yönde bir soruyu yönelteyim" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Böyle bir başlık kullanmak istemezdim..

Ama kendisi, bu ülkenin cumhurbaşkanı için, hem de iki ayrı tarihte ayrı ayrı “Yurtdışına kaçacak” iftirası attı ise..

Özellikle de o cumhurbaşkanı, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi çok ciddi bir tehlike altında bile, ülkesini terketmedi ise..

Buna rağmen yakın tarihte Kemal Kılıçdaroğlu, bir defa daha, ‘Tayyip Erdoğan yurtdışına kaçacak” şeklinde ahlaksızca bir iftirada bulunmuş ise..

Müsaade edin de..

Somut veriler ışığında.

Ben de kendisine, benzer yönde bir soruyu yönelteyim..

Benim somut verilerim neler?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yurtdışına kaçmış bir mafya babasının sürekli sözcülüğünü yapıyor olması..

Son olarak da, Kılıçdaroğlu’nun yine o mafya babasının iftiralarını dillendirdikten sonra, iddiaların masum tarafında yer aldığı öne sürülen kişinin dün Muğla’dan yurtdışına kaçmak isterken yakalanması..

Evet, onlar iddia ediyorlar, “şu kişi kaçacak” diye ama..

Kaçanlar, hep onların takımından..

17-25 Aralık emniyet darbesinde arka çıktıkları FETÖ’cüler, ikişer-üçer yurtdışına kaçtılar..

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, üçer-beşer yurtdışına kaçtılar..

Yurtdışına kaçtıkları ayan beyan ortada olan o hainlerin akıl babalığı doğrultusunda, burada algı operasyonlarına yine de devam ettiler..

Şimdi yurtdışına kaçan FETÖ’cüler bir yana..

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