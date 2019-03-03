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Kılıçdaroğlu Mamak’ta vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara bir kültür kenti olacaktır, bir üniversite kenti olacaktır, bir tarih kenti olacaktır, kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacaktır" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 18:18
Kılıçdaroğlu Mamak’ta vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara bir kültür kenti olacaktır, bir üniversite kenti olacaktır, bir tarih kenti olacaktır, kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacaktır" dedi.


CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Mamak Hacı Bektaş Veli Parkı’nda vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu, sandıklara sahip çıkacaklarını belirterek, Türkiye’ye baharın, güzelliklerin geleceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bunu yaparken birlikte hareket edeceğiz, mücadele edeceğiz, bizim mücadelemiz hak mücadelesidir" ifadelerini kullandı.


Barıştan, birlikte yaşamaktan yana olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ne derlerse desinler, biz ülkemizi, insanımızı seviyoruz ve sizlere hizmet etmek içinmücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.


Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olduğunu hatırlatarak, "Ama bir başkent kimliği yoktur. O kimliği yeniden kazandıracağız. Ankara bir kültür kenti olacaktır, bir üniversite kenti olacaktır, bir tarih kenti olacaktır, kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:18
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