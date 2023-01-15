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Gündem Kılıçdaroğlu konuşurken öyle bir reklam çıktı ki
Gündem

Kılıçdaroğlu konuşurken öyle bir reklam çıktı ki

TV100 canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu sırada çıkan reklam CHP'li Eren Erdem'i rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 02:15:00 - 2023-01-15 02:15:58

TV100'de Uğur Dündar'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuren SADAT'ın verdiği reklam ekrana geldi.

CHP'li Eren Erdem tepki gösterdi

Bu duruma tepki gösteren Eren Erdem, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekranda olduğu zaman diliminde ekrana SADAT reklamı getirmeniz başlı başına bir problem. Geçtim yayın esnasını, SADAT reklamı almakla IŞİD reklamı almak arasında hiçbir fark görmüyorum. Hem Kemal beye hem Uğur ağabeye saygısızlık…" dedi.

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