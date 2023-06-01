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Siyaset Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti
Siyaset

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-06-01 19:12:00 - 2023-06-01 19:35:13
Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybettiği yarışın ardından kendisine istifa çağrılarının yapıldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken, tüm MYK üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.

Muhalefetin topyekün birleşerek destek vermesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12. kez kaybeden Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim sonrası istifa çağrıları yapıldı.

İstifa çağrılarının ardından bugün Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

Tüm MYK üyeleri istifa etti

Kılıçdaroğlu'nun istifasının beklendiği toplantıda tüm MYK üyelerinin istifa ettiği öğrenildi. Bunun yanı sıra ise bazı genel başkan yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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Sırada parti meclisi var

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

İstifa eden üyeler tüm liste:

- Yüksel Taşkın
- Oğuz Kaan Salıcı
- Bülent Kuşoğlu
- Bülent Tezcan
- Faik Öztrak
- Muharrem Erkek
- Selin Sayek Böke
- Gamze Akkuş İlgezdi
- Seyit Torun
- Ali Öztunç
- Lale Karabıyık
- Devrim Barış Çelik
- Gülizar Biçer Karaca
- Fethi Açıkel
- Gökçe Gökçen
- Veli Ağbaba
- Ahmet Akın

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