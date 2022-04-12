  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız
Siyaset

Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız

Daha önce yaptığı kaçak çay çıkışını bir kez daha yineleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda kaçak çayları Rize'nin merkezinde yakacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 15:08:00 -
Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden Rizelilere seslendi.

'Kaçak çay' çıkışını bir kez daha yaptı

CHP lideri, partisinin hazırladığı Çay Kanunu'nun diğer partiler tarafından reddedildiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı kaçak çay çıkışını bir kez daha yineledi.

"Rize meydanında yakacağız"

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda kaçak çayları Rize'nin meydanında yakacaklarını söyledi.

CHP lideri, "Rizeli kardeşlerime söylüyorum. Kesintisiz oy veriyorsunuz. Yine söylüyorum, iktidara gelirsek kaçak çayları Rize meydanında yakacağız." ifadelerini kullandı.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail Uysal

ÇARKÇI KEMAL SEN HANGİ SÖZÜNDE DURDUN SEN NAMUS SÖZÜ VERDİN ONU BİLE TUTMADIN BİRDE HAYROLA İKTİDARDAN BAHSEDİYON 6+1 YEDİNİZ BİR ERDOGAN YAPMIYORSUNUZ HANGİ İKTİDAR MAHKEME TESCİLLİ YALANCI.....

Musa

Buna inanan tam salak olmalı kk denilen yalanci inanın başka bir devlete böyle Kemal gibi birine oyu bıak partiye sokmazlar 11 secim kaybet yalan iftira ile Kendi drvletini şikayet Eden birini secimi birak döverler bu kadar.Bize gülüyor başka devletler Teröre destek veren her 3 parti Türkiye yönetecek milli düşünce dahi yok .
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay