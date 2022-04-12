Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız
Daha önce yaptığı kaçak çay çıkışını bir kez daha yineleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda kaçak çayları Rize'nin merkezinde yakacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gündeme ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden Rizelilere seslendi.
'Kaçak çay' çıkışını bir kez daha yaptı
CHP lideri, partisinin hazırladığı Çay Kanunu'nun diğer partiler tarafından reddedildiğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı kaçak çay çıkışını bir kez daha yineledi.
"Rize meydanında yakacağız"
Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda kaçak çayları Rize'nin meydanında yakacaklarını söyledi.
CHP lideri, "Rizeli kardeşlerime söylüyorum. Kesintisiz oy veriyorsunuz. Yine söylüyorum, iktidara gelirsek kaçak çayları Rize meydanında yakacağız." ifadelerini kullandı.