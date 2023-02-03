Kılıçdaroğlu işte şimdi hapı tam yuttu

CHP Tüzüğü’nün 52. maddesinde “Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez” diye yazdığını, bunun Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı için oldukça kötü bir haber olduğunu belirten Özay Şendir, "Bakalım Kemal Bey, diğer küçük partilere yaklaşık 20 seçilme garantili yer verdikten sonra CHP içerisinde nasıl bir düzen kuracak ya da kurabilecek mi?" diye sordu. Şendir, Milliyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bekleyen tek zorluk Altılı Masa’dan Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak değil.

İşin bir de milletvekii aday listesi bölümü var.

CHP Tüzüğü’nün 52. maddesinde “Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez” diye yazıyor.

Bu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı için oldukça kötü bir haber.

2018 seçimlerinde merkez yoklaması sayesinde listenin seçilmesi gereken yerlerine giren isimler 14 Mayıs’taki adaylıkları için ya yapılırsa ön seçime girecekler ya da milletvekili adayı olamayacaklar.

Kemal Bey’in, CHP delegesinin üzerini çizdiği, Parti Meclisi’ne almadığı isimlere parti yönetiminde görev vermesi part içi demokrasi adına şık olmasa bile tüzüğe aykırı bir durum değildi.

Bu kez, Genel Başkan kararının da üzerinde yer alan tüzük söz konusu ve bu konuda yapılabilecek çok şey yok.

Bakalım Kemal Bey, diğer küçük partilere yaklaşık 20 seçilme garantili yer verdikten sonra CHP içerisinde nasıl bir düzen kuracak ya da kurabilecek mi?"