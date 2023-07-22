Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın kirli pazarlığı gündeme bomba gibi düştü! Biri namus mu dedi?

AK Parti iktidarını devirmek için her yolu deneyen, terör örgütleri, küresel para spekülatörleri, yabancı istihbarat birimleri, sapkın yapılanmalar ve Türkiye düşmanı karanlık mahfillerle kol kola giren Millet İttifakının rezaletleri bitmek bilmiyor. İcazet turu için gittiği Amerika’da 8 saat sırra kadem basan, IMF yetkilileriyle otel köşelerinde gizlice görüşen, PKK’nın uzantısıyla federasyon anayasası hazırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin şimdi de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol imzaladığı ortaya çıktı. Özdağ’ın, “Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dâhil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey’le mutabık kaldık” sözlerine yönelik soruyu cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta” diyerek yapılan koltuk pazarlığını itiraf etti. CHP liderinin skandalı ortaklar arasında bardağı taşırırken, İP’li Turhan Çömez, “Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapmış” şeklinde sert ifadeler kullandı.

Kapalı kapılar ardında

İşte Kılıçdaroğlu ve avanesinin skandal pazarlıklarından bazıları şöyle:

Seçim öncesi HDP’li Sırrı Sakık, “Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” diyerek pazarlık yaptıklarını deklare etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın, 2019 yılında Ankara’da Hilton Oteli’nde IMF heyetiyle gizli bir görüşme gerçekleştirerek, Türkiye’yi yeniden küresel para çetesinin prangalarına mahkum etmek gayretiyle kirli bir diploması yürüttükleri basına yansıdı.

2018’de TÜSES ev sahipliğinde ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun önderliğinde buluşan zillet bileşenlerinin, Türkiye’yi federatif yapıya çevirecek korsan bir anayasa çalışması için bir araya geldikleri ifşa oldu.

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ABD’deki “icazet turu”nda Boston’dan Washington’a gitmek için aldığı uçak biletini yakan ve güzergâh olarak FTETÖ elebaşısı Gülen’in yaşadığı yer olan Pensilvanya’yı tercih eden Kılıçdaroğlu’nun kayıp 8 saat boyunca ne yaptığı bilinmiyor.

Pazarlık genlerinde var

Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, değerlendirmede bulundu: “CHP’nin genlerinde gizli hesap yapmak, milletin aleyhine kumpas kurmak var. Bunların işi gücü budur. Genel başkanlık düzeyinde, milletvekili düzeyinde, her kademede bunu yaparlar. Özdağ burada çok net bir biçimde Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımını ortaya koymuştur. Kendi partisinden dahi gizlediği pazarlığı deşifre etmiştir. Sözde bunu demokrasi vurgusuyla yaparlar ama bunlarda demokrasinin kırıntısı yoktur. Bunlar başkalarına diktatör yakıştırması yaparlar ama despotluğun, diktatörlüğün alası bunlarda vardır. Millet, vatan diye bir dert yok bunlarda. Sadece bireysel hesap için bunu yapıyorlar. Nasıl bir menfaat elde ederiz, bir pozisyon elde ederiz derdindeler. Yıllarca bunun peşinde koştular.”

Gerçekler er geç ortaya çıkar

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mehmet Kırmızı ise, şunları ifade etti: “Kılıçdaroğlu herkesten sakladığı protokolü Özdağ açıklayınca kabul etmek zorunda kaldı. Toplum önünde farklı konuşan Kılıçdaroğlu’nun foyası ortaya çıkmış oldu. Tabii HDP’yle de farklı pazarlıklar içine girmişti ama inkâr ediyordu. Hatta HDP’ye bir şey vermediğini, Özdağ herhangi bir şey taahhüt etmediğini belirtmişti. Ama itiraf karşı taraftan gelince kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü inkâr etseydi Özdağ muhtemelen yazılı evrakı toplum önüne çıkarıp gösterecekti. En yakın yardımcılarından bile bu protokolü saklamış. Çünkü bu protokollerin aynısı HDP’yle de yapıldı. Acaba hangi şartlarda anlaşıldı? Demirtaş’ın, Öcalan’ın serbest bırakılması, belki Türk ordusunun Suriye’nin kuzeyinden çıkması gibi sözler verilmiştir. Kılıçdaroğlu, AB ve Amerika’yla da gizli pazarlık yapmıştır. Bugün diyor ki bu bir namus meselesi. Eğer özel hayatınıza ilişkin bir konu olsaydı bunu saklayabilirdiniz ama Türkiye’ye ilişkin pazarlıkları milletten saklayamazsınız. Çünkü gerçeklerin elbet bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”