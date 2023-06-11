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Sosyal Medya Kılıçdaroğlu hala kendini başarılı Erdoğan'ı kaybetmiş sanıyor!
Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu hala kendini başarılı Erdoğan'ı kaybetmiş sanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 21:00:00 - 2023-06-11 21:11:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV canlı yayınında kullandığı ifadeler sosyal medyada viral oldu.

Kılıçdaroğlu, hezimetinin üzerini şu ifadelerle kapatmaya çalıştı:

Erdoğan ilk turda kaybetti. İlk kez katıldığı bir seçimde kaybetti. Onun için de ciddi travma. Bugüne kadar hep ilk turda kazandı ama ilk kez kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap veren İsmail Saymaz, "Burada birisi birinci birisi ikinci olmuyor. Birinciye altın ikinciye bronz madalya takmıyorlar. Sonuçta Erdoğan 5 yıl daha ülkeyi yönetecek. Bu sonuç değişmeyecek." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisini hala başarılı, Erdoğan'ı da başarısız sayması sosyal medyada alay konusu oldu.

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