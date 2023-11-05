Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık yarışından çekildi! Araca binip ayrıldı
CHP'deki Genel Başkanlık Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yarıştan çekildi. Resmen ilan edilmese de CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.
CHP'deki Genel Başkanlık Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yarıştan çekildi. Kılıçdaroğlu kaybettiğini kabullenip salondan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun evine mi yoksa Genel Başkanlık binasına mı gittiği belli değil. Bu kararla CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.
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