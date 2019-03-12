Kılıçdaroğlu esnaf ve STK temsilcileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde esnaf ve STK temsilcileriyle buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde esnaf ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile CHP Bursa milletvekillerinin de bulunduğu toplantıda esnafa seslenen Kılıçdaroğlu, “Bin kişi işe alacaklar, 40 bin kişi başvuruyor. 16 yıldır 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, sizden vergi aldılar. Özelleştirme yaptılar. 70 milyar dolar dünyanın borcunu aldılar. Niye işsizlik var? Neden 7 milyonu aşkın genç işsiz? Devleti yönetenler, ülkeyi yönetenler işsizlik nedir biliyorlar mı? Devleti yönetenler bir baba sabah çocuğunu okula gönderirken harçlık veremiyorsa bunun dramını biliyorlar mı? Ülkeyi 17 yıldır yönetenler, bir çocuğun yatağa aç girdiği zaman annenin yaşadığı dramı biliyorlar mı? 17 yılda geldiğimiz nokta budur. Hepimiz bir arada yaşamak istiyoruz. Hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Değişik siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Sonuçta aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Hepimizin evinde huzura, berekete ihtiyacı var. Her evde tencere kaynasın, huzur olsun istiyoruz” dedi.

AK Parti seçmenine seslenen Kılıçdaroğlu, “Sandığa giderken vicdanınıza soracaksınız. 17 yıldır seni başımda taşıdım. Sana oy verdim. 17 yıldır ne dedinse hepsine razı oldum. 17 sonra yeşil soğana mahkum ettin. Soğan kuyruğu var. Bunu sormayacak mısınız? Vicdanınıza sormayacak mısınız? Ne oldu da 17 yılın sonunda bu memleket soğan kuyruğuna girdi? 200 bin ton patates ithal edecekler. "Öyle ya memlekette kalmadı. Çiftçi eke eke mahvoldu. Tarlada dolu. Üretimi karşılayamıyoruz. Dışarıdan 200 bin ton patates alıyoruz bunu vicdanınıza sormayacak mısınız? Kentsel dönüşüm yapacaktı. İstanbul’da yaptılar. Gecekonduda oturan vatandaşları aldılar, İstanbul’un varoşlarına sürdüler. Merkezi yerlerde deniz manzaralı milyon dolarlık villalar yaptılar. Milyon dolara sattılar. Gecekondu sahipleri şimdi şehrin varoşlarına gittiler. Kira parası vereceğiz dediler. Fikirtepe’de ne müteahhit ne kirayı ödeyen var. İnsanlar evlerinden oldular” diye konuştu.

“Birisi işsizlik, diğeri kentsel dönüşüm”

Kılıçdaroğlu, “Kentsel dönüşümün kuralı şudur: Kentsel dönüşüme girecek bütün konutların garantisini büyükşehir belediye başkanı verecektir. Yapılacak kent planlamasını muhtarlarla vatandaşlarla beraber tartışacaktır. Nereye hangi bina, kim hangi binaya oturacak, neresi okul, sosyal tesis olacak sizler göreceksiniz. Evlerinizi huzur içinde yıkacaksınız. Güvence, büyükşehir belediye başkanı. İnşaatlar bitince herkes kendi evinde oturacak. Yeşil alan okul, kreş, park hepsi olacak. İzmir’de böyle bir uygulama var. Hiç kimse perişan olmadı. Başka yere sürülmedi. Rantı yaşatan insana karşıyız. Bir avuç insana karşıyız. Rant orada oturan insanın hakkı. Onu başka yere sürmeyeceğiz. Orada rant olduysa, hakkını, hukukunu ona teslim edeceğiz. Mustafa Bozbey yapacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burası işsiz ağırlıklı bir belde. Özgür Başkan’ın uzmanlık alanlarından birisi de budur. Emeklilik yaşını yükselttiler. Sosyal güvenlik sisteminde büyük açıklar var. Azaldı mı? Azalmadı? Arttı mı? Daha da arttı. Niye arttı? Hesabını soran da yok. Emeklilik yaşı 65. 60 yaşına geldiniz. Prim ödemişsiniz. Emeklilik süresi için bekliyorsunuz. Gidiyor özel sektöre diyor ki, çalışmak istiyorum. Patron sen yaşlısın diyor. Devlete ben emekli olmak istiyorum diyor. Devlet de sen daha gençsin diyor. Bu nasıl sosyal bir devlet? Nasıl çözülür? Kanun teklifi verdik, İyi Parti ile birlikte. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi reddetti. Siz kalkıp kime oy vereceksiniz? Sizin hakkınızı biz savunduysak, sizin hakkınızı savunanlara oy vereceksiniz. 1974 yılında parlamentodan bir uluslararası sözleşme geçti. Sosyal güvenlik asgari norm sözleşmesi. Bu sözleşmeye göre Türkiye Cumhuriyet Devleti 8 sigorta dalını hayata geçirmeye söz verdi. Uygulanmayan bitirilmeyen bir sigorta dalı var ki oda aile sigortası, işsiz kaldınız iş bulamıyorsunuz gittiniz İŞKUR en fazla 2 yıl size aylık ödedi. Yaşınız oldu 52 ne zaman emekli olacaksınız. Bu aile nasıl geçinecek ozaman devreye aile sigortası giriyor. Diyor emekli oluncaya kadar gelir elde edinceye kadar bu ailenin sosyal güvenliğini aile sigortası sağlayacak. Peki aile sigortasını dile getiren herhangi bir sendika yada parti var mı? Ne zaman söz verilmiş 1974 yıl 2019 demek ki yapacak çok iş var” dedi.

"Sizin aklınızla alay ediyor"

“AK Partili kardeşlerime seslendim 17 yıl sonra soğan kuyruğuna mahkum ettiler sonra döndüler dediler ki Bu bir varlık kuyruğudur dediler. Milletin aklıyla alay ettiler” diyen Kılıçdaroğlu, “AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Sizin omuzlarınızda yıllardır taşıdığınız insan sizin aklınızla alay ediyor. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçi olarak tanımlayan ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Silah fabrikalarını Katar Ordusu’na satıyorlar. Milliyetçilik tasada ve kıvançta beraber olmaktır. 82 milyona hizmet etmek demektir. Hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye’dir. Milliyetçilik üretmek demektir. Biz hiç kimsenin kimliği, inancı, yaşam tarzı, bunları esas alarak ayrımcılık yapmayız” diye konuştu.