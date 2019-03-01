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Kılıçdaroğlu: “Demokrasi mücadelesini İYİ Parti ile birlikte veriyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu, Türkiye’de demokrasi mücadelesi verdiklerini kaydederek, “Demokrasi mücadelesini İYİ Parti ile birlikte veriyoruz” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 18:55
Kılıçdaroğlu: “Demokrasi mücadelesini İYİ Parti ile birlikte veriyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu, Türkiye’de demokrasi mücadelesi verdiklerini kaydederek, “Demokrasi mücadelesini İYİ Parti ile birlikte veriyoruz” dedi.



Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri kapsamında gittiği Uşak’ın Eşme ilçesinde vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkan adayları ile birlikte seçim otobüsünün üstünden seslendi. Yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek vatandaşlardan oy isteyen Kılıçdaroğlu, Eşme’de alt yapı sorunu olduğunu ve belediyeyi kazanmaları halinde bu sorunları çözeceklerini ifade etti. Kılıçdaorğlu konuşmasında şunları söyledi:



“Doğrudan, haktan, hukuktan yanan bir tarih yazacağız. Sorunları kim çözer, insanlar çözer. Nasıl çözerler? Akıllarıyla çözerler. Eşme’nin alt yapı sorunları dahi bütün sorunların çözümünün teminatı benim. Ben sadece buranın değil bir çok ilin sorununu çözerim. Biz sorunları ve nasıl çözüleceğini biliyoruz. Memlekette sorun çok nasıl çözüleceğini biliyoruz. Ülke halkın arasında yönetilir, saraydan yönetilmez. Sorunları çözmek kolay, nasıl kolay? Önce tercihlerinizi değiştireceksiniz, 17 yıldır bu ülkenin sorununu çözemeyenleri aşağı indirip çözme vaadinde bulunan temiz, dürüst bir siyaseti iktidara getireceksiniz. Bakın bakalım sorun nasıl çözülüyor. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi kadın erkek eşitliği, kişilerin hiçbir baskı altında kalmadan dillendirmeleri ve saydam olmak demektir. Vatandaşa hesap veremiyorsanız cebinizi düşünüyorsunuz. Demokrasi mücadelesini sadece biz değil İYİ Parti ile birlikte veriyoruz. Biz Türkiye’yi seviyor ve kavga istemiyoruz. Huzurdan yanayız, her evde huzur olsun, tencere kaynasın istiyoruz. Onun için asıl olan üretmek ve çalışmak. Bakıldığı zaman her alanda sorunlar var ama bu sorunları aşacağız. Nasıl aşacağız? Birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Ben bu dertleri çözmek için her gün mücadele vereceğim. Ben sizlerin sorunlarını biliyorum ve Allah’ın izni ile hepsini çözeceğiz. Eşme’nin alt yapı sorununu çözeceğiz ve birlikte göreceğiz. Türkiye’yi yönettiğimizde de ekonomik krizi bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz? Akılla, mantıkla. Ayın 31’inde sandığa gidip oyumuzu kullanacağız ve CHP’li adayımızı koltuğu oturtacağız.”



Kılıçdaroğlu konuşmasından ardından ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:55
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