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Medya Kılıçdaroğlu, bu defa hapı çok fena yuttu! Vah vah vah
Medya

Kılıçdaroğlu, bu defa hapı çok fena yuttu! Vah vah vah

Seçime de girse, adaylık yarışından da çekilse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor günlerin beklediğine işaret eden Okan Müderrisoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun, bırakın bir üst koltuğa tırmanmayı, partideki koltuğunu koruması bile giderek güçleşiyor. Neden? Çünkü her manevrasında sürekli taviz vermesi ve geri çekilmesi gerekiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 18:15:00 -
Kılıçdaroğlu, bu defa hapı çok fena yuttu! Vah vah vah

Seçime de girse, adaylık yarışından da çekilse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor günlerin beklediğine işaret eden Okan Müderrisoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun, bırakın bir üst koltuğa tırmanmayı, partideki koltuğunu koruması bile giderek güçleşiyor. Neden? Çünkü her manevrasında sürekli taviz vermesi ve geri çekilmesi gerekiyor" dedi. 

Müderrisoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İronik biçimde kendisini beklenen sona hazırlıyor.

O, şahsına umut bağlayanlara Erdoğan'dan kurtuluş vaat ederken, partisi ve muhalif çevreler sanki ondan kurtulmanın planlarını yapıyor.

Önündeki hiçbir ankette, cumhurbaşkanı adayı olarak 1. sırada çıkmıyor.

En yakın arkadaşları bile ikili oynuyor. Merak edenler, Almanya'da iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararı sonrası, ekrana yansıyan parti yöneticilerine bakabilir. Ve nihayet...

Masayı bir arada tutmaya, her krizi sineye çekmeye çalışıyor. Fakat siyaset sahnesinde parlattığı isim/lerin kendi rakibi olmasını önleyemiyor.

İnisiyatif elinden kaçtıkça, "oğlum" dediği siyasal figür, rakip parti liderinin aparatına dönüşüyor.

Ekrem Bey'i Anadolu yollarına sürenler ise onu da çırak çıkaracak hesapların peşinde koşuyor.

"Ya aday olma ya da sembolik cumhurbaşkanlığını kabul et. Ben de fiilen başbakan gibi çalışayım" baskısına maruz kalıyor.

Özetle...

Seçime de girse, adaylık yarışından da çekilse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor günler bekliyor. Bırakın bir üst koltuğa tırmanmayı, partideki koltuğunu koruması bile giderek güçleşiyor. Neden? Çünkü her manevrasında sürekli taviz vermesi ve geri çekilmesi gerekiyor.

Yani...

2023 yılı, CHP başta olmak üzere, muhalefetteki siyasal partiler için restorasyonun yeterli olmayacağı, yıkılıp yeniden inşa edileceği günleri içinde taşıyor."

 

 

 

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