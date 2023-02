Kılıçdaroğlu, bu ayardan sonra üç-beş yıl kendine gelemez artık! Eşekten düşmüşe dönecek

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, kendi göbeğini kendi keserek, "Ben Kemal. Geliyorum!" demek zorunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı. Kılıçdaroğlu için "Ne bekleyeni var ne çağıranı... Geçtim çağırandan, kaçtır 'Ben adayım' demeye getiriyor, kurulmasına önayak olduğu 6'lı Masa bile duymazlıktan geliyor" ifadelerini kullanan Tuna, şunları kaydetti:

"Sevgili Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal. Geliyorum!" diye parti merkezine astırdığı eşek kadar flama sizi bilmem ama beni çok etkiledi.

Hatta, "Gelse de bitse..." derken buldum kendimi.

Gerçi, "Geliyorum" kelimesinin sonuna koyduğu "ünlem işareti" içimde her an gelmeyebilir gibi bir his uyandırmadı değil.

Kafam karışık; gerçekten de gelecek mi, gelecekse ne kadar gelecek, emin değilim.

"Ne kadar gelecek" derken, yanlış anlaşılmasın, seçimden yüzde kaç oranında oy alarak gelecek demek istemiyorum.

Seçim yüzdesinden değil, yetki yüzdesinden bahsediyorum. Hani Davutoğlu seçilecek cumhurbaşkanını eşit oranda yöneteceğiz demişti ya, onun için.

Sanırım gelirse de 7'de 1 oranında gelecek. Zira, masanın herkese malum sır mesabesindeki ortağı HDP ile birlikte 7 ortağı var.

Tövbe Yarabbim; 7 kişi ortak danaya giriyormuşçasına, ortak cumhurbaşkanına giriyormuş gibi.

***

Keşke bir ikinci Kılıçdaroğlu olsaydı da "Gel bakalım Kemal" deseydi, "Gel bakalım Muharrem" dercesine.

Ne yazık ki yok!

Haliyle, sevgili Kılıçdaroğlu kendi göbeğini kendi keserek, "Ben Kemal. Geliyorum!" demek zorunda kaldı.

Fakat ne bekleyeni var ne çağıranı... Geçtim çağırandan, kaçtır "Ben adayım" demeye getiriyor, kurulmasına önayak olduğu 6'lı Masa bile duymazlıktan geliyor.

Yazık ki yazık, hal-i pürmelali, Cansever'in o meşhur "Çağrılmayan Yakup"unu fena halde çağrıştırıyor.

O şiirden tornistan edecek olursak vaziyet şudur: "Daha hiç çağrılmadım / Biri olsun 'Kemal!' diye seslenmedi hiç / Ben, yani Kemal, Kemal'in hiç çağrılmamış şekli..." (...)"