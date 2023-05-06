Kılıçdaroğlu bir Amerikan projesidir

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Öymen, geçtiğimiz senelerde katıldığı canlı yayında ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu anlatmıştı.

Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını söylemişti. Öymen raporda, "Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur." cümlelerinin yer aldığını anlatmıştı.