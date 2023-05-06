  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu bir Amerikan projesidir
Gündem

Kılıçdaroğlu bir Amerikan projesidir

Yeniakit Publisher
2023-05-06 13:55:00 - 2023-05-06 13:56:31

CHP'li Öymen'in Baykal'a kaset kumpasını anlattığı anlar gündem oldu: Kılıçdaroğlu’nun başa getirilmesi hazırlanan raporda belirtilmişti.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili canlı yayında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Öymen, geçtiğimiz senelerde katıldığı canlı yayında ABD'li John Hopkins Üniversitesi ile ortak çalışan İsveç merkezli İpekyolu Enstitüsü'nün hazırladığı raporu anlatmıştı.

Öymen, Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesi ile ilgili ifadelerin yer aldığı raporda, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ın yerine geçeceğini yazdığını söylemişti. Öymen raporda, "Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir, Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur." cümlelerinin yer aldığını anlatmıştı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

videoyu kaldirmislar lütfen tekrar yükleyin

Aladin

Malumun ilanı. Beşikteki çocuğun bile bildiği birşey.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23