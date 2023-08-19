Kılıçdaroğlu bile bu kadarını yapamamıştı! Bu da Yıldız Tilbe’nin maaş teklifi

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maaş beklentisini paylaştı. Tilbe, emekli maaşının 150 bin TL, asgari ücretin ise 200 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin gündemini maaş zamları uzun bir süredir meşgul etmekte...

Yıldız Tilbe, emekli ve memur zamları tartışılırken, ilginç bir çıkış yaptı.

Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maaş beklentisini açıkladı

Tilbe, hayatın çok pahalı olduğunu söyleyerek, emekli ve çalışan maaşlarıyla ilgili beklentisini paylaştı.

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"Emekli maaşları 150 bin, çalışan maaşları 200 bin TL olmalı"

Yıldız Tilbe, emekli maaşlarının 150 bin lira, işçi maaşlarının ise 200 bin lira olması gerektiğini söyledi.

"Gıda ürünleri için sabit ve uygun fiyatlar belirlenmeli"

Tilbe,'X' platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Emekli maaşlarının en az 150 bin TL, işçi ve aylık çalışanların ise en az 200 bin TL olması gerektiğini düşünüyorum. Hayat şu an çok pahalı. Gıda ürünleri için sabit ve uygun fiyatlar belirlenmeli. İnsanlar her gün 3 öğün yemek yemeye ihtiyaç duyuyor, ayrıca sürekli susuzluk hissediyorlar. Ancak bu zorlukları kim fark ediyor?