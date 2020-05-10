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Aktüel

Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:34:50 -
Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle görüştü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 2019'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın annesi Berrin Hayta ve 1993'de şehit olan Namık Ayhan Akbaba'nın annesi Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba ile görüntülü görüşme yaptı.

Kılıçdaroğlu, Berrin Hayta ile görüşmesinde evlat acısının en büyük acı olduğunu vurgulayarak, "O şehit sadece sizin değil, Türkiye'nin şehididir, onurudur, gururudur. Sizin acınız derindir ama şehit olması, bütün Türkiye'nin onu kucaklaması farklı bir şey. Allah sabır versin dedik her zaman, millet olarak da bu temennimizi dile getirdik." ifadesini kullandı.

Hayta'nın Anneler Gününü kutlayan Kılıçdaroğlu, "Bütün gençler aslında sizin evladınızdır, çocuğunuzdur. Ellerinizden öpüyorum, aileye saygılarımı iletiyorum. Allah sabır versin. Anneler Gününüzü yürekten kutluyorum. Şahsınızda bütün şehit annelerine selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum." ifadesine yer verdi.

Şehit annesi Akbaba'nın da Anneler Gününü kutlayan Kılıçdaroğlu, bütün annelere selamlarını iletmesini istedi. Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Akbaba da tüm kadınların Anneler Gününü kutladı.



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