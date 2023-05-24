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Siyaset 'Kılıçdaroğlu 40 bin kişilik trol ordusuyla kalkışmaya hazırlanıyor' iddiası!
Siyaset

'Kılıçdaroğlu 40 bin kişilik trol ordusuyla kalkışmaya hazırlanıyor' iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 19:14:00 -
'Kılıçdaroğlu 40 bin kişilik trol ordusuyla kalkışmaya hazırlanıyor' iddiası!

14 Mayıs akşamı CHP’nin trol ordusuyla FETÖ’cülerin kaos hazırlığı içinde oldukları ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkta fark attıktan sonra vazgeçip, 2. tura hazırlandıkları iddia edildi.

14 Mayıs günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi sükunet içinde geçse de bazı CHP'liler provokasyonlara imza attı.

İlk fitili Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ateşledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarışı önde götürdüğü netleşmesine rağmen “Öndeyiz” diye mesaj attı. İmamoğlu ile Yavaş, kameraların karşısına çıkarak Kılıçdaroğlu’nu “13. Cumhurbaşkanı” ilan etti.

CHP'li yöneticiler bu adımları atarken, FETÖ ve CHP’nin trolleri de Yüksek Seçim Kurulu önünde Gezi benzeri bir kalkışma için harekete geçti.

Twitter’da bir anda düğmeye basılarak, binlerce hesaptan aynı anda “Sandıklarda oyların çalındığı, YSK’nın verilerinin şaibeli olduğu” iddia edildi. Kılıçdaroğlu'na "YSK'nın önüne git" çağrısı yapıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bazı CHP’li siyasetçiler ve gazetecilerin de dahil olduğu kampanya hataların YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğunun ortaya çıkması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkının 2,5 milyonu bulmasıyla bir anda kesildi. Ancak 14 Mayıs’tan bu yana “oyların çalındığı, sandıklara sahip çıkılmadığı” algısı işlenerek 28 Mayıs için de provokasyon hazırlıkları yapılıyor.

Muharrem İnce'ye kaset kumpasını da hazırlayan 40 bin kişilik trol ordusu!

CHP’nin FETÖ’cü ve PKK’lılarla işbirliği yapan 40 bin kişilik bir trol ağı olduğu biliniyor. Kimi zaman rakiplerine tehdit ve hakaretlerde bulunan bu ağ montaj görüntülerini yayarak Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini sağlamıştı.

Ömer Serdar Özkan (BGY), Ömer Ürpek (Darkweb), Nilgün Tap (Nurse), Resul Burak Yıldırım, Ömer Talha Besnek, Ümit Karaca (Wispherhaber), Ümüt Seyhan (Dr. Esmeralda), Rızgar Baytar, Amed Muradi Baytar (Sokak Cephesi), Filiz Konursay (Tekerlekli Örümcek), Güler Görnü (Rozzeren), İlay Kadiroğlu (itperest), Ayhan Ersin Breuer (Areskara2), Cihan Aydemir (bayqundi), Murat Tok (vatan18811938), Altan Şener (altansener), Yunus Emre Şahin (II. Frederick), Emrah Karatay (roleximyok2), Elvan Aktaş (Elvan Aktas), Mehmet Ünal (AfsinSuleyman), Emre Aydoğdu (Beyaz Kurt), Adil Murat Alan (Sleeper Owl), Mustafa Bayraktar (MUSTİİ), Süleyman Kurt (SusarsanKaybedersin), Yusuf Demir (Yusuf) Ayşe Yıldız (yıldızayşe Mka NUTUK), Fatime Gül Akkartal (Arjîne76), Hejer Al (Gençlik Devirecek) bu isimler de 16 Mayıs gecesi provokasyon yapan sosyal medya hesapları arasında yer aldı.

İşte 14 Mayıs’ta sandık sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra sokak provokasyonları yapan hesaplardan bazıları:

Furkan Güngör (Haber Report): Birçok sosyal medya kullanıcısı Kılıçdaroğlu’na ‘YSK’ya git’ çağrısı yaptı.

Hüseyin Dicle (Militer Doktrin): YSK önüne gerekirse 50 bin avukatla gidin! SADAT'ın kapısına gittiğiniz gibi YSK’ya da gidin! YSK'yı mercek altına alın. İkinci tura dikkat!”.

Hakan Arslan (Komunistbaskan): Derhal YSK’ya git başkan.

Elif Güveloğlu: Sn. Kılıçdaroğlu bir tweet atarak ‘Haydi YSK’ya yürüyoruz’ dese milyonları peşine takar.

İbrahim Akyol: Korkmayın. Biz halkız. YSK’nın önüne gidin bizi çağırın. Biz kazandık çalmalarına izin vermeyin,

Mert Kök (Astrolog Meral): 2018’de yüzde 52 alan bir kişi, bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl yüzde 49 oy alabiliyor? Kılıçdaroğlu YSK’ya neden gitmiyor?

Oktay Doğan (Sol Yumruk): Haydi YSK’ya gidin ve her bir oyumuzun hesabını sorun.

Ali Saygın (Tutanak Perisi): Hasan Hüseyin aşkına, pir aşkına, can aşkına avukatları YSK önüne yığ be adam bu kararı tanımıyoruz de.

Halit Sıkıcı (Ters Adam): Sayın Kemal Kılıçdaroğlu YSK önüne gitmemiz hesap sormanız gerekiyor @kilicdarogluk haydi.

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