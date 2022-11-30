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Gündem Kılıçdaroğlu 32 saniyelik video paylaştı! Herkes yalvardı
Gündem

Kılıçdaroğlu 32 saniyelik video paylaştı! Herkes yalvardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sosyyal medyada paylaşılan 32 saniyelik videoya birçok kişi 'Ne olur aday olma' şeklinde yorum yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 19:46:00 - 2022-11-30 19:52:29

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. 3 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı için adaylığını duyuracağı öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda 'Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak! Seninle rekabet etmeye geliyoruz' ifadeleri yer alıyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili son dönemlerde üzerinde en çok durulan isim hiç kuşkusuz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Aday olacağına kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu, "Ey dünya, sen de 3 Aralık'ı bekle" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm gözlerin çevrildiği CHP lideri, bugün akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından 32 saniyelik bir video paylaştı.

"Seninle rekabet etmeye geliyoruz"

"Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak! Seninle rekabet etmeye geliyoruz" sözleriyle başlayan videoda CHP'nin logosunda yer alan 6 okun yol aldığı görülüyor.

"Rekabet etmeye geliyoruz"

Bu sırada "Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, demokraside, özgürlüklerde, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz!" seslendirmesi duyuluyor.

'Aday olma' yorumları yapılıyor

"3 Aralık'ı bekleyin" çağrısıyla ise sona eren video kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Birçok partili gönderinin altına "Lütfen siz aday olmayın" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları:

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