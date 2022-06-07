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Ekonomi Kılıç: Gıda konusunda paniğe kapılacak bir durum yok
Ekonomi

Kılıç: Gıda konusunda paniğe kapılacak bir durum yok

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gündemden düşmeyen gıda krizine ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, “Türkiye üretimde devamlılığı sürdürmeye ve dışarıya satışların önünü kesmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Gıda konusunda toplumu paniğe ve telaşa sokmaya gerek yok. Bu yıl geçen yıla göre ürün miktarı açısından daha iyi bir yıl olacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 10:24:00 -
Kılıç: Gıda konusunda paniğe kapılacak bir durum yok

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gündemden düşmeyen gıda krizine ilişkin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna yük oldu

Kılıç, şunları dile getirdi: “Gıda krizi özellikle pandemiyle öne çıkan, pandeminin yavaşlamasıyla beraber gündemimizden çıkacağını umut ederken, Rusya-Ukrayna ve Belarus bölgelerindeki sıkıntılarla gıdaya ulaşıma ilave bir yük gelmiş oldu. Ama Rusya ve Ukrayna dünyadaki en büyük tahıl üreticileri değil. Fakat kendi insanına yetenden daha fazla ürettikleri için uluslararası tahıl ticaretinde söz sahibi ülke konumundadır. Uluslararası tahıl ticaretinin 3’te 1’ini elinde tutan ülkelerdir. Dolayısıyla gıda piyasasının sıkıntılı bir sürece evrilmesine sebeb oluyor. 2022 yılının iklimsel şartları açısından dünyada üretimlerin normal olacağı, çok ciddi azalmaların olmayacağı, hatta belli bölgelerde artışların olacağıyla alakalı sinyaller veriliyor. Türkiye’de bu durumun içerisindedir. Ülkemizde iklim gayet güzel gidiyor. Ortalama üretimimiz olan 20 milyon ton buğdayı, elde edebileceğimiz görülüyor. Ülkemiz açısından bakıldığı zaman kendi ihtiyacımız olan hububatı üretmekte bir sıkıntımız olmayacağı gözüküyor.”

Üretimde devamlılık

Dünyadaki bu gelişmelerden Türkiye’nin dışarıda kalmasının mümkün olamayacağını vurgulayan Yunus Kılıç, şöyle devam etti: “Bazı ülkeler yaptıkları açıklamalarla daha çok buğday stoklayacaklarını duyurdu. Bu durum uluslararası ticareti etkilemiyordu. Ama bu işi iyice abartınca, piyasayı etkiledi. Fiyatların ne kadar arttığını şuradan anlamak mümkün; bizim geçen yıl TMO’daki buğday alış fiyatı 2 bin 250 TL idi. Şu anda bu fiyat 7 bin TL’nin üzerinde. Bu da yüzde 213’lük bir artışa tekabül ediyor. Türkiye, dışarıya satışların önünü kapatarak kendi vatandaşının ihtiyaçlarını inceleyerek fiyatların daha fazla tırmanmasının önüne geçmeye çalışıyor. Aynı zamanda da adaletli bir şekilde üretimde devamlılığı sürdürmeye çalışıyor. Gıda konusunda toplumu bir paniğe ve telaşa sokmaya gerek yok. Bu yıl geçen yıla göre hem dünya açısından hem de Türkiye açısından üretilen ürün miktarı açısından daha iyi bir yıl olacak.”

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Yorumlar

Zam var paniğe gerek yok

En fazla yüzde bin zam gelir demiii ne olacak. Siz gıda teröristlerine bişey yapmayın biz zamı yer otururuz..Arada göstermelik cezada kesilmesede olur alıştık nasıl olsa
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