Kılca: İstiklal Marşı milletimizin hürriyet kararlılığının edebi nişanesidir

Başkan Hasan Kılca mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu, cesaretini ve sarsılmaz kararlılığını en güçlü şekilde yansıtan bir destandır. Her bir mısrası; vatan sevgisini, özgürlük tutkusunu ve milletimizin zorluklar karşısında nasıl kenetlendiğini anlatmaktadır. Bu marş, yalnızca geçmişimizi hatırlatan bir hatıra değil; aynı zamanda geleceğe yürürken bize yol gösteren güçlü bir iradedir.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu eseri kaleme alırken milletimizin hissiyatına tercüman olmuş, vatan sevgisini ve bağımsızlık inancını kelimelerle adeta tarihe nakşetmiştir. Onun kaleminden dökülen her bir mısra, milletimizin karakterini, inancını ve özgürlük sevdasını yansıtmaktadır. Bu marşı yalnızca bir şair olarak değil; milletinin derdiyle dertlenen bir dava adamı olarak kaleme almıştır. Onun mısraları, işgal altındaki bir vatanın yeniden ayağa kalkma iradesini, milletimizin imanını ve bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bizlere düşen en büyük görev ise bu ruhu diri tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve bize emanet edilen bu aziz vatanı aynı kararlılıkla gelecek nesillere aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümünde başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu vatan için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”