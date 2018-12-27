Kıl dönmesi riski!



Etek temizliğinden ve banyo veya duştan sonra edeb bölgenizi iyice silip süpürün, olukta hiç serseri kıl kalmasın.

Taharetle birlikte kuyruk sokumunuzu da iyice yıkayın.

Şişmanlık iyi değil. Şişman kişilerin olukları derin ve çok terli olur, dolayısı ile kolay pişik ve buna bağlı kolay kıl dönmesi olur. İşte bu yüzden, kilonun bu gençlere ilk hediyesi kıl dönmesi hastalığıdır. Unutmayın kıl; kıl bir şeydir! Öyleyse acele kilo verin.

Fazla kıllı iseniz, o bölgeyi daha çok silin süpürün ve 15 günde bir kontrol ettirin. Mutlaka tıraş gerekmiyor; kıllar muhtemelen böyle derin yerlerde pişik oluşmasını önlüyor, ama beri yandan da dışardan gelen serseri kılları tutup yataklık yapıyor.

Sürekli oturmaktan kaçının; daha çok kilo alırsınız; o bölgeyi daha çok terletir ve pişirirsiniz. Ter ve etin ete sürtmesi, pişik yapar. Buna bir başka çare, pamuklu boxer çamaşır giymektir.

Son ve en önemli uyarı şu: Sakın yayılarak, kaykılarak oturmayın. Hem kıl dönmesi hem de bel eğrilmesi riski artar.

Bilgisayar, televizyon başında çok oturmayın. Uzun yolculuklar, uzun ve kaykılık oturmaya zorladığı için, risklidir.

Koltuğu geriye yatırıp uyuyup kalmayın.

Uyanık olun, postu deldirmeyin.