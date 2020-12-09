Kiğılı'ya "Türkiye Altın Marka Ödülleri"nde 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye Altın Marka Ödülleri"nde "Yılın Giyim Markası", "Yılın Reklam Filmi" ve "Yılın CEO'su" ödüllerini aldı.

Kiğılı açıklamasına göre, "Türkiye Altın Marka Ödülleri" halk oylamasıyla organizasyonun resmi web sitesi "www.turkiyealtinmarka.com" tarafından belirlendi.

Açıklamada, ödül töreninden önce "Pandemi Sürecinde Markalaşma, Gıda ve Dijital Dünya" panelindeki konuşmasına yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, şunları kaydetti:

"Öncelikle sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışıyor. Kiğılı olarak her zaman 'önce insan' dedik ve bu süreçte insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bu süreçte Kiğılı Market'i kurarak çalışanlarımızın gıda ve temizlik ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşıladık, her zaman yanlarında olduk. Kiğılı, ülkesi ve ülke ekonomisi için duyarlılık gösteren, toplumsal çalışmalara imza atan sosyal bir marka olma vizyonuyla yoluna devam ediyor. Korona mücadelesinde de aynı duyarlılığı göstermeye ve elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz.

Bu ödülleri almak Kiğılı ve benim için onurdur. Layık gören halkımıza, organizasyonu düzenleyen Big Creative Ajansı'na ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş'a teşekkür ediyorum."

Kiğılı Yönetim Kurulu Üyesi Sena Suerdem de "Bu ödülü, tüketicinin güveni ve 1938 yılında kurulan markamızı Türkiye'nin erkek giyim markası haline getirdiği için dedem Abdullah Kiğılı adına alıyorum. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.







