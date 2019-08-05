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Kick Boks sporcularının madalya sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 10-25 yaş arası Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:34
Kick Boks sporcularının madalya sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 10-25 yaş arası Kick Boks Şampiyonası sona erdi. Eynal Kaplıcaları’nda, Zafer Kupası adıyla gerçekleştirilen şampiyonaya 11 ilden 255 sporcunu katıldığı belirtildi.


Tartı ve kura çekimleriyle başlayıp, 2 gün süren heyecanlı maçların son gününde, şampiyon olarak madalya kazanan sporcuların madalya sevincinde duygulu anlar yaşandı.


Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile birlikte son günün veda konuşmaları yapıldı.


Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, “Bu turnuvanın Simav’da gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.


Kütahya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Ersoy, “Sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize başarılar diliyorum, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer “ Şehrimizde böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinden onur ve şeref duyduk. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, ayrıca sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.


Protokol üyeleriyle, antrenörlere ve sponsorlara plaket verilmesinden sonra, Kick Boks Şampiyonluk karşılaşmaları yapıldı.


Şampiyonluk maçını kazanan Burdur Spor Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi Alihan Kanpek (17) “ Eynal kaplıcalarında yapılan zafer kupasında üç maçı da kazanıp şampiyon oldum. Gelecekteki hedefim, Milli takım formasıyla ülkemizi temsil etmek” dedi.


Müsabakalara Eskişehir’den katılan 23 yaşındaki Rabia Çetin,Simav’da yapılan zafer kupası Kick Boks şampiyonasında tüm rakiplerine yenerek şampiyon olduğunu belirtti.


Ring ve tatamide yapılan Kick Boks müsabakalarını izleyen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim “ Kick Boks farklı bir spor dalı, Bu turnuvanın Simav’da yapılması farklı duygular yaşattı, farklı bir deneyim oldu. Bilhassa Simav Belediye Başkanlığına öncülük yaptıkları için,Federasyon üyelerine de bu etkinliği Simav’da yaptırdığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Kick Boks Danışma Kurulu Üyesi ve Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, “Simav ilçemizde yaptığımız, iller arası zafer kupası Kick Boks şampiyonası sona erdi. Şu anda madalya töreni yapılıyor. 11 ilden 255 sporcunun katıldığı şampiyonanın bugün finallerini de yaptık. Gerçekten çok centilmence müsabakalar yapıldı. Simav her şeye layık hizmetin her türlüsüne layık bir yer. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha güzel müsabakalarla, Simavlılara Kick Boksu sonun kadar sevdireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Simav ilçemizde 3 günden bu yana hareketlilik yaşandı, ekonomi kıpırdadı. Simav Kick Boksu sevdi. Kick Boks sporcuları da Simav’ı sevdi. Simav Kick Boks sevgisi ve muhabbeti devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:34
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