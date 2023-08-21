Kıbrıs’ta yolumuzu kesen BM araçları dozerle yoldan işte böyle temizlendi Türkiye eski Türkiye değil! Artık bunu kafanıza sokun
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler Yolu yapım çalışmalarını engellemek isteyen Birleşmiş Milletlere ait araçlar yoldan dozerle kaldırılarak temizlendi. Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan BM’e sert tepki göstererek “Türkiye eski Türkiye değil! Artık bunu kafanıza sokun” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler Yolu yapım çalışmalarını engellemek isteyen Birleşmiş Milletlere ait araçlar yoldan dozerle kaldırılarak temizlendi. Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan BM’e sert tepki göstererek “Türkiye eski Türkiye değil! Artık bunu kafanıza sokun” dedi.
Birleşmiş Milletlerin engellemeye çalıştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler Yolu Projesi gündemden düşmüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geri adım atmamakta kararlı. BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere çalıştığı yol projesine engel olma girişimi büyük ses getirdi.
Aldığı karardan dönmeyen Türk yetkililer kendilerini engellemek isteyen BM araçlarını dozerle yoldan kaldırdı.
Bir video paylaşan Hasan Turan Birleşmiş Milletler'i sert bir dille eleştirdi.
Turan paylaşımında;
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Pile-Yiğitler yolu çalışmasını hukuk dışı ve zorla engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nü kınıyorum.
Türkiye 60’lardaki ambargolarla dizginlediğiniz Türkiye değildir. Artık bunu kafanıza sokun.
O yol yapılacak, bunu da hiç kinse engelleyemeyecektir.
Kıbrıs Türk’ünün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır.” Dedi.