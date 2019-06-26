Kıbrıs'ta bariyerleri aşan papaz, ulu orta tuvaletini yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da bir papazın herkesin gözü önünde tuvaletini yapması şaşkınlığa sebep oldu.

Kimseyi umursamadı

Olay, başkent Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu ışıklarının olduğu bölgede yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir papaz, yolun kenarındaki bariyerleri aşarak, yeşil alanda bulunan ağaçların altına tuvaletini yapmaya başladı. Kimseleri umursamayan papaz, ihtiyacını giderdikten sonra geldiği yoldan geri döndü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"İmam yapsa memleketi yakarlar"

Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Bunu bizden bir imam yapsa memleketi yakarlar" diyerek tepkisini dile getirdi.