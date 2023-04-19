Kıbrıs'a Rumlar gibi bakıyorlar: Denktaş'ın danışmanından Yedili Masa bombaları

KKTC'nin kurucu lideri merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanından Yedili Masa'ya sert tepki geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Kıbrıs meselesine Rumlar gibi baktığını ifade eden gazeteci-yazar Sabahattin İsmail, Yedili Masa'nın yayınladığı manifestoda ise ne KKTC'nin tanınması şartına ne de Mavi Vatan politikasına yer verilmediğini söyledi.

Kıbrıs Gazetesi'nde yayınlanan analizinde İsmail, Yedili Masa’nın programında AK Parti bildirgesinde olduğu gibi KKTC’nin tanınması için çaba gösterileceğine yönelik bir ifade yer almadığı gibi, KKTC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Türk Devletleri Topluluğu’ndaki gözlemci üyeliklerinin tam üyelikle taçlandırılması için çalışılacağına dair bir hedefin de bulunmadığını belirtti.

Mavi Vatan politikasının da programıda yer almadığına dikkat çeken İsmail, yazısında "Bir diğer eksiklik ise KKTC’nin gasp edilmek istenen deniz yetki alanlarına sahip çıkılacağına, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklarda KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarının korunacağına ve Mavi Vatan sınırlarının savunulacağına dair bir taahhüdün bulunmamasıdır. Bu Rumlarla, onların destekçisi emperyalist ülkeleri cesaretlendirecek bir durumdur" ifadelerini kullandı.

YEDİLİ MASA'NIN İFADESİ UYDURMA

Yeni Şafak gazetesinin dikkat çektiği habere göre Rauf Denktaş'ın danışmanı Sabahattin İsmail şunları söyledi:

"Yedili Masa programında 'egemen siyasi eşitliği sağlama hedefi' deniliyor. Bu ifade tam bir kafa karışıklığı örneğidir. Doğru terminoloji, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün BM Güvenlik Konseyi tarafından tescilidir. BM ve Rum tarafına 28 Nisan 2021'de verilen 6 maddelik çözüm planımızda bu husus vurgulanmıştır. Bundan milim geri gidilemez.

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Siyasi eşitlik eski federasyon söylemidir ve iki toplumun federasyon içinde eşit olmasını ifade eder. Egemen eşitlik ise iki devletli anlaşma döneminin söylemidir. Yedili Masa’nın hedef olarak ortaya koyduğu ‘egemen siyasi eşitlik’ ifadesi, bugüne dek dünyada hiç kimsenin kullanmadığı, yanlış ve iki ayrı tezi birbirine karıştıran uydurma bir ifadedir."

ABD 'TÜRK HALKI'NI DEĞİL 'TOPLUM'U SEVER

Yedili Masa bildirisinde 'Kıbrıs Türk halkı' yerine 'toplum' denildiğini, bu ifadenin Rumlar, BM ve AB/ABD emperyalizmi tarafından çok sevildiğini belirten İsmail, "Bu ifade, Kıbrıs Türklerinin ayrı egemen bir halk değil, Rum ağırlıklı federal birleşik Kıbrıs içindeki azınlık Türk cemaati olduğunu ifade etmektedir ve asla kullanılmamalıdır" diye yazdı.

İsmail, Yedili Masa'nın "Kıbrıs sorununu çözeceğiz" şeklindeki vaadine şu cevabı verdi:

"Biz, Kıbrıs sorununu 1974’te Barış Harekâtı ile çözdük ve 1983’te KKTC’nin ilanı ile noktaladık. Buradan hareketle KKTC’nin tanınmasını ve iki bağımsız-egemen devletin iyi komşular olarak yan yana yaşayıp, barış içinde işbirliği yapmalarını savunuyoruz. Kıbrıs sorunu ve çözüm, artık sadece Rumlar açısından vardır. Ve onların Kıbrıs sorununu çözmekten anladıkları, KKTC’nin ortadan kaldırılarak Rum ağırlıklı Birleşik Kıbrıs’ın kurulmasıdır, Türklerin azınlık olarak Rum devletine yama olmasıdır, egemenliklerini tüm Ada’ya yaymalarıdır, Türk askerinin Ada’dan çıkarılması ve garantörlüğün iptal edilmesidir, AB içinde ENOSİS’i gerçekleştirerek her alanda Yunanistan ile bütünleşmektir. Onlar açısından Kıbrıs sorunu da çözüm de budur ve bu hedeflere ulaştıkları zaman Kıbrıs sorununu çözülmüş sayacaklardır."